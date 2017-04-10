Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kalan 7 haftada ilk 6 neden olmasın." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen haftaki Denizlispor galibiyetinin ardından bu hafta da deneyimli oyunculardan kurulu Büyükşehir Gaziantepspor'u mağlup ettiklerini söyledi.



Ligin sonu geldikçe, müsabakaların zor geçmeye başladığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"Müsabakanın başından itibaren oyunun hakimi bizdik. Bu süreçte skoru 2-0'a taşıdık, daha da artabilirdi. İlk yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. İkinci yarıda gol bulma düşüncesindeydik. Rakibimizin önde baskısı top kaybına sebep oldu, top kullanmada sıkıntı yaşadık ancak skoru korumayı bildik. Geniş alan bulduğumuz dönemlerde 1-2 gol daha atabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz. Eşimin bugün doğum günü, galibiyeti kendisine hediye ediyorum."



Eroğlu, daha önce yakaladıkları seriyle play-off'u 1 puanla kaçırdıklarını hatırlatarak, "Kalan 7 haftada play-off neden olmasın. Herkesin herkesi yendiği ligde, play-off mücadelesini sonuna kadar bırakmayacağız. Oyuncularım da buna inanıyor, kalan maçların hepsini alacağız, finişi iyi yapmak istiyoruz. Altla ilişkimizi kopardık gibi, şimdi ilk 6'ya tutunmak istiyoruz. Boluspor'u yenersek buna 1 adım daha yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Gaziantepspor cephesi



Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin ise bugünkü yenilginin ağır olduğunu söyledi. Özellikle, düşme hattındaki bir takımın bu müsabakada daha farklı bir görüntü çizmesi gerektiğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:



"Yenik duruma düşmemek, oyunu tutabilmek gerekiyordu. Rakibimizin çok koşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Direnmek, topu tutabilmek önemliydi ama 30 dakikada bu direnci gösteremediler. Bu ligde yediğimiz 2 golü çıkarmak hiç kolay değil. Mağlup durumda hamleler yapmamıza rağmen gol atamamak en büyük handikabımız. Uzun süredir çok erken gol yiyoruz. Tüm bunları değiştirmek bizim elimizde, önümüzde 7 maç var. Balıkesirspor maçıyla reaksiyon göstermek gerekiyor."