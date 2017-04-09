Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, uzun yıllar sarı-lacivertli takımda oynamak istediğini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Lens, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirtti.



Geleceğiyle ilgili kararların kendisine bağlı olmadığını dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir kulüp ve ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir yıl daha, belki daha uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamak isterim." ifadelerini kullandı.



Hollandalı futbolcu, Türkiye'de başka bir kulüpte forma giyip giymeyeceği yönündeki soruya "Gazetelerde çok fazla şey yazıyorlar ama en önemlisi, ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum. Umarım Fenerbahçe'de oynamaya da devam ederim. Gelecek neler getirir bunu bilmiyorum." cevabını verdi.