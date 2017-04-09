Maçın Ardından

Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçında ikinci yarıda hücumda hareketli olduklarını ancak puan hedefine ulaşamadıklarını ifade etti.



Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle Manisa temsilcisinin başında yer alan Saraloğlu, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'yi iyi analiz ederek sahaya çıktıklarını söyledi.



Saraloğlu'nun maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:



"Puan ümidiyle buraya gelmiştik. Son zamanların Fenerbahçe'si olmadığını biliyorduk. Oyun da onu gösterdi. İlk yarıda rakibin fazla atağı yoktu. Duran topta ters vuruşla geriye düştük. İkinci yarı hücum hamlemiz işe yaradı. Kazandığımız penaltı öncesine değinmek istiyorum. Volkan Demirel'in pozisyonu bize göre kırmızı karttı. Sarı kartla geçiştirildi. Gol sonrası oyunu domine ettik. Topun isteğini engelleyemedik. Basit bir şut de Souza'nın önüne düştü ve boş kaleye gol attı."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın oyuncu değişikliği yapmamasının sorulması üzerine Saraloğlu, "Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Fenerbahçe'yi de hiç bu kadar, özür dileyerek söylüyorum, etkisiz görmedim. Belki 1950'li yıllarda oyuncu değişikliği yokken olmuştur böyle bir şey." ifadelerini kullandı.