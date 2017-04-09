TFF 1. Lig'in 27. haftasında Denizlispor'a 2-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Mağlubiyet ile ilgili bir suçlu aranıyorsa suçlu benim." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cangök, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti.



Cangök, futbolcuları adına taraftarlardan özür dileyerek, şunları aktardı:



"Mağlubiyet ile ilgili bir suçlu aranıyorsa suçlu benim. İlk yarı koparmamız gereken bir maçı kendimiz bu hale getirdik. Bazen de top istemiyor. İkinci devre rakibe geniş alan verdik. Futbolda fırsat ayağına geldiğinde değerlendiremediğin zaman her şey tersine dönüveriyor."



Denizlispor'un kaleci antrenörü Cengiz Tarım ise ilk yarı kötü oynadıklarını ve pas yapamadıklarını belirterek, "İkinci yarı Moritz'in oyuna girmesiyle oyun tamamen değişti. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Bizim açımızdan çok iyiydi." ifadelerini kullandı.