TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "İyi bir oyunla, iyi bir skorla kazandığımız için çok mutluyuz. Üç puandan fazla şeyler kazandığımızı düşünüyorum." dedi.



Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, tüm oyuncularını tebrik etti. Aldıkları galibiyetle sezon sonu olası bir puan eşitliğinde sıralamada rakiplerinin üzerinde olacaklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Tekrardan öz güvenimiz yerine geldi. Önemli bir maçtı, zorluk derecesi ve stresi yüksek bir maçtı. Kolay değildi ama oyuncularım kolaya çevirdi, hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Kalan haftalarda üst üste düşme hattındaki takımlarla karşılaşacaklarını belirten Karafırtınalar, "Önümüzdeki Samsunspor maçında da üst seviye konsantrasyonla oynamamız gerekiyor, hazırlanmak için zamanımız var. En iyi şekilde değerlendirip puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Mersin İdmanyurdu cephesi



Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, Manisaspor karşısında kazanmayı hak etmediklerini söyledi.



Tita'nın sakatlanıp oyundan çıkmasının, Ricardo Pedriel'in sakat sakat mücadele etmesinin oyun planlarını bozduğunu bildiren Eriş, "Biz bugün kaybetmeyi hak ettik mi, evet hak ettik. Kazanmayı hak etmedik. Manisaspor'un ortada inanılmaz iyi bir oyunu yoktu. O yüzden de kaybetmeyebilirdik." dedi.



Eriş, Manisaspor'un kendilerini mağlup etmesinin ligde kalacakları anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Bizim mağlup olmamız da ligden düşeceğiz anlamına gelmez. O yüzden yarışın çok uzun olduğunu, 7 haftalık bu süreçte herkesin bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Düşecek takımlar belli olmaz. Bugün 31 puanlı takımlar bile bu yarışın içinde olabilirler." diye konuştu.