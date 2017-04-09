TFF 1. Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da teknik direktör Erkan Sözeri, iç sahadaki yenilmezlik serilerinin devam ettiğini belirterek, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, "Dersimizi iyi çalıştık. Oyuncularımıza 1 hafta rakibi ezberlettik. İç sahadaki ritmimiz devam ediyor. Gururlu ve mutluyuz. İç sahadaki ritmimiz devam ediyor. Dillendirmek istemesek de play-off ve ilk ikiyi kovalıyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada ilk hedeflerinin pozisyon vermemek olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"İlk yarıda oyunu tuttuk. İkinci yarıda hamlelerimiz yerinde oldu. Samet haftalardır gol kaçırıyordu ama oyuna alırken 'Bu sefer olacak' dedik. İç sahadaki yenilmezliğimiz devam ediyor. Güzel bir seviyeye geldik. Bunlar bizi gururlandırıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz yol güzel bir yol. Bu yolun sonu aydınlık. İnşallah bu yolu selametle bitirip o gururu yaşarız."



Buz: "Hakemin kartlarını dikkatli kullanması gerekiyordu"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise maçın hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi.



Hakemin basit pozisyonlarda kart kullandığını savunan Buz, "Hakemin kartlarını dikkatli kullanması gerekiyordu. Herkesin kart beklediği pozisyonda vermiyor ama basit kartlar yedik. Azubuike'nin yediği sarı kart var." diye konuştu.



Eskişehirspor'la bir sonraki hafta oynanacak maçı kazanarak liderliklerini sürdürmek istediklerini ifade eden Buz, şunları söyledi:



"Lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra bütün maçlar önemli. Bu hafta iyi hazırlanıp önümüze bakacağız. O maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk yarıda Ümraniyespor kapalı oynadı ve kontra ataktan gelmeye çalıştı. Pozisyonlarımız vardı, Pereira atmış olsa farklı olurdu. Ümraniyespor ikinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışınca pozisyonlar bulduk. Eren teke tek pozisyonunu gole çevirse farklı bir sonuçla çıkardık. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Onlar için de önemli bir müsabakaydı."