Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, iki takımın da sezonun en iyi maçını oynadığını söyledi.



Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Cenk, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok üzgün ve buruk bir şekilde çıktığını belirterek, "Bizim işimiz bu. Futboldan para kazanıyorum. Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm ama hayat bu, hepimizin gideceği yer orası. Allah mekanını cennet eylesin, toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.



Galibiyetten ötürü takım arkadaşlarını kutlayan golcü futbolcu, şunları aktardı:



"Çok iyi bir geri dönüşe imza attık. Burada Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değildi. Çok güzel ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk yarım saat bence bu sezon en iyi topumuzu oynadık. Golü bulduk, belki 2'yi, 3'ü bulabilirdik ama final paslarını iyi veremedik. Güzel bir maç oldu hem takım arkadaşlarımı hem de Trabzonspor'u kutlamak isterim. İki takım belki de sezonun en iyi maçını oynadı. Şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri var. Beşiktaş çok büyük ve her sene şampiyonluğa oynayan bir camiadır. Biz bu sene üçüncü yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız. Buna söz verdik."



Hutchinson: "Zor bir deplasman galibiyeti"



Beşiktaş'ın galibiyet golünü kaydeden Atiba Hutchinson ise iki takımında kazanmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.



Çok iyi bir maç olduğunu vurgulayan Atiba Hutchinson, "Genel olarak üstün olan bizdik. Özellikle oyunun ilk 30 dakikasını biz kontrol ettik. Bazı bölümlerde hatalar yaptık. Bunun bedelini ödedik ama pes etmedik ve sonuna kadar galibiyeti kovaladık. Böyle zor bir deplasmanda galibiyeti elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Oğuzhan Özyakup ise maçı kendilerinin zora soktuğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İki kez öne geçtik. Zorlu bir deplasman olduğunu biliyorduk. Trabzonspor evinde gol yememişti ama biz burada 4 gol bulduk. Güzel bir müsabaka oldu. Taraflı tarafsız herkesi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor özellikle orta sahada çok güçlüydü ama bazı eksiklikleri vardı. Biz de bu eksiklikleri iyi değerlendirdik ve 4 gol bulduk. Maçın başından sonuna kadar topa sahip olan taraf bizdik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bu akşam herkes için iyi bir maç oldu."