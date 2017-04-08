TFF 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bizim adımıza yaşanmış kötü bir gün oldu." dedi.



Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesinde düşüncelerinde olmayan bir tabloyla karşılaştıklarını bildirdi.



Mücadeleye iyi başladıklarını ifade eden Denizli, "Bulduğumuz pozisyonları atmaya çalıştık ama olmadı. Bu mağlubiyet hesaplarımızı bir-iki hafta geriletti. Bizim adımıza yaşanmış kötü bir gün oldu. Düşüncelerimizde herhangi bir sapma olmayacaktır. Yaptığımız hesaplar belki bir-iki hafta şaşar. Bu hataları bundan sonra yapmamak için çalışacağız." diye konuştu.



Öte yandan tecrübeli teknik adam, 4-2 yenildikleri Adana Demirspor karşılaşmasıyla, siyah-kırmızılı ekibin başında çıktığı 6. maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı.



Adana Demirspor cephesi



Adana Demirspor Antrenörü Çağdaş Mavioğlu da geçen haftalarda etkili oynadıkları karşılaşmaları kaybettiklerini belirterek, bugün de Eskişehirspor karşısında her zaman olduğu gibi iyi oynadıklarını kaydetti.



Maçta 2-0 öndeyken skorun 2-2'ye geldiğini anımsatan Mavioğlu, "İnanç ve direnç göstererek maçı 4-2'ye getirdik. Bugünlerden yaşadığımız talihsiz günlerde bizi yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ediyoruz. Çok pozisyona girip kolay gol yiyorduk. Skorun böyle olacağını bilmek çok zordur. Kaybetmeyi aklımızın ucundan geçirmiyorduk. İyi oynadık ve mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.