Maçın Ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.



Topçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kardemir Karabükspor mücadelesinde istekli ve coşkulu oynadıklarını belirtti.



Buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini anlatan Topçu, "Gelinen noktada 3-0 net skor. Gol yemememiz, tekrar kazanmamız, çok güzel oldu. Kalan 7 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.



Uzun süre sonra ligde gol atan Sercan Yıldırım'ın performansını değerlendiren Topçu, "Sercan Yıldırım, Konyaspor maçında 'Ben geliyorum.' demişti. Hep aynı şeyi söylüyorum, ben formayı vermem, futbolcu alır. Sercan da çok çalışmasının karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.



Mutlu Topçu, Arjantinli orta saha oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın elinden gelenin en iyisini yaptığını sözlerine ekledi.



Ertuğrul Ersoy: "Sakatlığımdan dolayı oyundan çıktım"



Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, oyundan sakatlığı nedeniyle çıktığını aktardı.



Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için açıklama yapma gereği duyduğunu anlatan Ertuğrul, maça iğneyle çıktığını vurgulayarak, "Maçta orta açamadığımdan sonra tepki oldu diye oyundan çıktım sanılmasın. Yani ben tepkiler nedeniyle değil, sakatlığımdan dolayı çıktım. Ben bu kulübü, camiayı, taraftarı çok seviyorum. Çıkarken ailemi gördüm. Babamın yanında tepki veriyorlardı. Bir duygusallık yaşadım. Yanlış bir hareket yaptıysam affola." şeklinde görüş belirtti.



Kardemir Karabükspor cephesi



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise maça kötü başladıklarını ve eksik oyuncularının yokluğunu hissettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynayıp, fırsatlar yakalamalarına rağmen sonucun kendileri için kötü olduğunu belirten Barisic, "Oynamayan arkadaşlarımızın eksikliğini hissettik. Onların yerine oynayan arkadaşlarımız, ellerinden geleni yaptılar ama bu da yeterli olmadı. Bugün günümüzde değildik." şeklinde görüş belirtti.