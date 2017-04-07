TFF 1. Lig'in 27. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Fuat Çapa, sezon sonunda play-off'a kalacaklarına inandığını belirterek, "Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.



Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan memnun olduklarını ve ilk 6'nın içine girdiklerini belirtti.



Karşılaşmanın, ligin ilk yarısında Göztepe ile oynadıkları maçın benzeri şeklinde sonuçlandığına işaret eden Çapa, "Orada 90. dakikada 1-0 geri düşmüştük, burada da biz 90. dakikada 1-0'la galip geldik. Bugünkü skor hepimizi çok mutlu ediyor. Bugün skordan ziyade oynanan oyun bizi tatmin etti. Umarım tribünde olanları, televizyon başında olanları da tatmin etmiştir." diye konuştu.



Çapa, haftalardır çalıştıkları ve istedikleri oyuna yakın bir performans gösterdiklerini aktararak, "Şartlar içerisinde oynanabilecek en iyi futbolu oynadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Kendimiz ilk 18 içerisinde zaman zaman doğru tercihler yapamadık. Zaman zaman topu doğru değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



Fuat Çapa, şu an ligde olmaları gereken yerde bulunduklarını vurgulayarak, "Şu an ilk 6 içerisindeyiz. Tabii ki hafta sonunda sonuçları bekleyip ilk 6 içinde olup olmadığımızı hep beraber göreceğiz. Ancak biz sezon sonunda orada olacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu bugünkü galibiyetten sonra söylemiyorum, mağlup olduğumuz karşılaşmalarda da söylemiştim." diye konuştu.



Göztepe cephesi



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bu maçı kazanıp, üstte olan takımların kaybetmesini bekleyecektik. Boluspor da kazanıp play-off şansını devam ettirecekti. Maalesef bizim düşündüğümüz değil, Boluspor'un düşündüğü oldu." şeklinde görüş belirtti.



Vural, karşılaşmanın ilk 15-20 dakikasında anlamsız bir panik yaşadıklarını, bu yüzden yaptıkları top kayıpları nedeniyle oyunun kontrolünü kaybettiklerini ifade etti.



Son dakikada gelen golün kendisini üzdüğünü vurgulayan Yılmaz Vural, şunları kaydetti:



"Rakibin 70'lerden sonra tamamen temposu düştü. Bunu yaptığı değişikliklerle gidermeye çalışırken 90+3'te ceza sahası içerisinde oyuncu topu aldı ve bizim futbolcumuz maalesef onun dönmesine müsaade edince gol oldu. İnsanı üzen son dakika olması. En azından berabere bitmiş olsa rakiple aramızdaki 5 puanı korumak mümkün olurdu. Maalesef onu gerçekleştiremedik. İşin bozma tarafında vardık ama oynama boyutunda maalesef iyi değildik. Sonuç olarak çok önemli puan mücadelesinde kazanan taraf Boluspor oldu."