Maçın Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçta futbolcularının iyi bir görüntü ortaya koyduğunu söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, takımının sahada iyi bir futbol oynadığını vurgulayarak, "Oyuncularım iyi bir skor için bu akşam son derece konsantre bir görüntü sergiledi. Futbol oynamaya çalıştılar ve iyi bir görüntü ortaya koydular." dedi.



Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu Jeremain Lens'in geleceğiyle ilgili soruya cevap veren Advocaat, şöyle konuştu:



"Bu konuyla ilgili başkanla konuştum. Onlar benim ne düşündüğümü biliyor. Lens şu an Sunderland'in oyuncusu. Kulüp düşüncemi biliyor. Kadroyla ilgili iki defa görüşmemiz oldu. Kulüp içindeki insanlar, takımın nasıl daha iyi noktaya gelebileceğini biliyor. Bu da önemlidir."



Uzun süredir kadroya alınmayan Miroslav Stoch'la ilgili de konuşan Advocaat, "Gazete okumuyorum. Eğer beni eleştirdiyse, eleştirilmesi gereken kişi kendisidir. Eğer kadroda değilseniz yeterince iyi değilsinizdir. Zaten bir şey demişse de umurumda değil. Kadroda olmayan oyuncular her zaman hocadan memnuniyet duymazlar. Bu işin bir parçası da bu. Ayrıca şöyle bir gerçek de var, bir sorunu varsa bana söylemeli, medyaya değil." ifadelerini kullandı.