Maçın Ardından

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maça, ilk karşılaşmadaki skor yüzünden iyi konsantre olamadıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, ilk maçta 3-0 kaybettikleri için İstanbul'a amaçsız bir şekilde geldiklerini dile getirerek, "Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. İlk maçtaki skor yüzünden tur için amaçsız kalmıştık. Hafta sonu çok önemli bir lig maçımız var. Puan cetveli bizim için şu an sağlıklı değil. Puanlar alıp bir an önce oralardan uzaklaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.