Maçın Ardından

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta 3 kez fileleri havalandıran Cenk Tosun, attığı golleri eşine armağan etti.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan golcü futbolcu, "Üç gol attım, gerçekten çok mutluyum. Benim için özel bir gün. Eşimin doğum günü, gollerimi ona armağan ediyorum. Bana 'Gol atmadan eve gelme' demişti. Onu mutlu ettiğimi düşünüyorum." diye konuştu.



Galibiyeti hak ettiklerini belirten Cenk Tosun, "İlk 20 dakikada rakibimizi boğduk. Atak üstüne atak yaptık, dönen topları aldık. 2-0'dan sonra tempoyu düşürdük. İkinci yarıda tempoyu yükseltince golleri bulduk. Darısı sonraki maçlara." ifadelerini kullandı.



"Üçüncü yıldızı çok istiyoruz"



Cenk Tosun, şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu dile getirerek, "Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü yıldızı çok istiyoruz. Beşiktaş'ta her zaman aile havası vardır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle." şeklinde görüş belirtti.



Kendine gol hedefi koymadığını vurgulayan Cenk, "Atabildiğim kadar atmaya ve takıma faydalı olmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demba Ba'dan çok şey öğrendiğini belirten Cenk Tosun, "Demba Ba çok iyi golcüydü. Ağır bir sakatlık geçirdi ama umarım en yakın zamanda form tutar ve takıma faydalı olur." şeklinde konuştu.