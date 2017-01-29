TFF 1. Lig'de konuk ettiği Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşmanın çok adil yönetildiğini düşünmüyorum" dedi.



Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hakem hataları ile ilgili olarak, bu şekilde devam etmesi durumunda canı yanan tarafın hep kendileri olacağını savundu.



Kimsenin bu tür olaylara yönelik eleştiri yapmadığını söyleyen Çapa, "Bugünkü karşılaşmaya baktığımız zaman, çok adil yönetildiğini düşünmüyorum. Özellikle bize ilk dakikalarda hemen sarı kart verilmesi, ondan sonraki süreçte rakibin kart alabileceği pozisyonlar vardı. Sarı kart maalesef es geçildi." şeklinde konuştu.



Çapa, karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrollerinin kendilerinde olduğu halde gol yemelerinin çok acı olduğunu belirterek, "Gol yeme şeklimize baktığımız zaman yine ligin 13-14. haftalarından sonra yemiş olduğumuz klasik gol şekli. Bunun için 'gerçekten çalışıyoruz' diyemeyeceğim. Çünkü çalışacak zamanımız olmadı. Yeni arkadaşlarımız pazartesi günü geldi. Cumartesi maç oynadık. Akabinde salı günü Kayseri maçı, pazar günü tekrar Sivas, sonra Perşembe günü tekrar kupa, bugün de bu karşılaşmayı oynuyoruz. Bu takımı birbiriyle oynatacak, birbiriyle uyum sağlatacak sürecimiz olmadı." dedi.



"İlk 6 içinde olacağız"



Lige verilecek 15 günlük aranın, kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydeden Çapa, bu süreci çok iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.



Çapa, kendisinin ilk günkü gibi iddialı olduğunu da sözlerine ekleyerek, "İlk gün söylediğim gibi hala iddialıyım. Biz ilk 6 içinde olacağız. Takımın oyunun belirli bölümlerinde neler yapabileceğini iyi şekilde gördük. Eksik olan kısmımız çok iyi ve açık şekilde gözüktü. Bunu da gidermeye çalışacağız. Nasip olursa biz sezon sonunda 34. hafta bu stadyumu ayağa kaldıracağız. Bu dediğim gibi play-off mu olur, direk mi olur, onu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.



Elazığspor cephesi



Elazığspor teknik direktörü Bayram Bektaş ise her iki takımın oyuncularını da kutladığını belirterek, güzel bir maç ortaya konduğunu dile getirdi.



Boluspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bektaş, "Son iki haftadır kendi evimizde kaybettiğimiz 4 puan vardı. Onun da zaten sebebi belli. Çünkü bizim hücum anlamında eksiğimiz çoktu. Yeni katılan oyuncularla bugün gördük ki takım hüviyetine girdik. İyi bir futbolla Bolu gibi zor bir deplasmanda kazandık." değerlendirmesinde bulundu.



Takıma yeni katılan futbolcuların bu karşılaşmada kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Bektaş, "Bu kadar kısa sürede takıma bu kadar çabuk adapte olabilmeleri çok güzel. O da aslında takım arkadaşlarının aile yapısından kaynaklanıyor. Dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bu maç bizim için güzel bir başlangıç olur. İkinci deplasman galibiyetimizi aldık. Bundan sonra da bir deplasmanımız var ama bu ara bizim için çok iyi olacak." ifadesini kullandı.