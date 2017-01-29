Maçın Ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Acil golcüye ihtiyacımız var." dedi.



Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada güzel mücadele yaşandığını belirterek, "Özellikle omurgadan gidenler ve gelenler olduğu için sıkıntı yaşayabileceğimizi söylemiştim. Kopuk kopuk oynadık bireysel hatalarla pozisyon verdik. 3-4 net pozisyondan da yararlanamadık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Rakibi tebrik ederim." diye konuştu.



Uzun vadeli düşünerek transfer yaptıklarını ifade eden Özat, "Santrfor almamız lazım, acil golcüye ihtiyacımız var. Alırsak önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Yazın herkes transferle uğraşırken bu takım sadece eksik yerlerine takviye yapacak." değerlendirmesinde bulundu.



Osmanlıspor cephesi



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise karşılaşmanın berabere bitmesinin normal olduğunu ifade etti.



Karşılaşmaya kentin önemli spor adamının kaybı nedeniyle duygusal ortamda başlandığını dile getiren Akçay, şunları söyledi:



"İyi oynadığımızı düşündüğümüz ilk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Rakibin kontraları etkili oldu. Artı ve eksilerine bakarak değerlendirdiğinizde evet beraberlik normal. İki takımın da oyuncuları mücadele etti."



Teknik ekip olarak takımın oyun yapısına müdahale edeceklerini belirten Akçay, "Kompakt yapı için oyuncularımızı hazırlayacağız. Avrupa Ligi, Süper Lig, daha da zor bir sürece giriyoruz.Teknik heyet olarak güçlü durumdayız. Oyuncuyu ikna edemiyorsak ikna ettiklerimizle oynayacağız. Bu görünümden sonra müdahale etmemiz zaruri oldu." ifadelerini kullandı.