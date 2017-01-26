Maçın Ardından

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin hazırlık maçı havasında geçtiğini söyledi.



Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayseri'de olumsuz hava şartlarında bir müsabakaya çıktıklarını belirtti.



Yorucu bir yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaştıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:



"Buraya geldiğimizde gruptaki takımların durumu belli olduğu için karşılaşmanın kazanılması ya da kaybedilmesi açısından iki takımı etkilemeyecek durum ortaya çıkınca, müsabaka hazırlık maçı havasında geçti. Sonuçta öyle bitti zaten.



Genç oyuncuların bazılarına şans verdim. İkinci yarı biraz daha yorgunluk oldu. Bugün direkt maça geldik, o da etkili oldu ama çocuklar ne olursa olsun ellerinden gelen gayreti gösterdi."



Kayserispor cephesi



Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ortaya konan mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.



Futbolcularının müsabakadaki performansından memnun kaldığını, bunun da yapacakları maçlar için kendilerini umutlandırdığını aktaran Yalçın, "Oyuncular mantaliteleri, oyuna bakış açıları, ikili mücadeleleri ile iyi performans sergiledi. Takımın oynadığı oyundan gayet memnunum. Bundan sonrası için bize umut verecek oyun oldu.

Pazar günü Fenerebahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Onun da bir hazırlığı oldu. Ümit ediyorum ki bu pozitif görüntü, ligin ikinci yarısına yansıyacaktır." diye konuştu.



Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren ve ligi bilen oyuncuları takıma dahil etmeye çalıştıklarını belirten Yalçın, Kayserispor'un mevcut kadrosuyla da sezonu iyi bir yerde bitireceğine inandıklarını ifade etti.



Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak ile ilgili bir soru üzerine Sergen Yalçın, siyah-beyazlı oyuncu ile görüştüklerini ancak oyuncunun takımında kalmak istemesi üzerine bu transferin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.