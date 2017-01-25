Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Kırklarelispor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükselen Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçın başından sonuna kadar iş disiplinimiz iyiydi." dedi.



Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gruptan çıkma adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



Üç takımın son haftaya kadar gruptan çıkma iddiasını sürdürdüğünü vurgulayan Akçay, "Bu nedenle maçı ciddiye almamız, disiplinli oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar iş disiplinimiz iyiydi. Arkadaşlarımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Pozisyonlarımız var ama son dokunuşlar konusunda oldukça sıkıntılıyız." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Akçay, bir veya iki oyuncunun daha takıma katılabileceğini belirtti.



Tecrübeli teknik adam, ligde Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisiyle ilgili de, "Umarım, Ankara'ya yakışan bir maç olur. Başkanın vefatı o maçtaki saygıyı, karşılıklı anlayışları daha da önemli hale getirdi. Ankara'nın güzide iki takımının saygı unsuru içerisinde mücadele etmeleri gerekiyor. Biz bunun bilincindeyiz. Bu şekilde mücadele edeceğiz. Hak eden kazansın." değerlendirmesinde bulundu.



Kırklarelispor cephesi



Kırklarelispor Teknik Direktörü Ekrem Al ise ligde zor günler geçirdiklerine işaret ederek, Osmanlıspor karşısında genç ve daha az oynayan futbolculara şans verdiklerini dile getirdi.



Skorun bir öneminin olmadığını aktaran Al, "Bu müsabakadan kazanacağımız bir veya iki oyuncu, sayısal olarak çoğalmamızı sağlayacaktır. Genç oyuncuların zaman zaman iyi oyun sergilemeleri, bize umut vermeleri, beklediğimiz bir şeydi." diye konuştu.



Ekrem Al, Osmanlıspor ile aralarında seviye farkının bulunduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Osmanlıspor güçlü bir ekip. UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi performans sergiliyorlar. Hızlı oynuyorlar. Oyun düzenleri gayet iyi. Arada çok büyük seviye farkı var. Ancak biz de kapasitemiz ölçüsünde mücadele ettik. Dediğim gibi, bizim kazanımlarımız önemliydi. O açıdan bizim adımıza sevindirici oldu."