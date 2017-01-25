Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, hem ligde hem de kupada iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üst tura çıkmayı bir önceki hafta garantileyen iki takımın güzel ve keyifli bir karşılaşma oynadığını belirtti.



Fazla pozisyon olmasa da her iki takımın savunmada ve hücumda futbolun gereklerini yapmaya çalıştığını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:



"Maç eksiği olan oyuncularımızı oynatma şansı bulduk. Çeyrek finale kalma şansımız var. Ligdeki Mersin İdmanyurdu maçından sonra kupada Tuzlaspor ile oynayacağız. Buraya kadar geldikten sonra devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi oynayan bir Sivasspor var. İyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Bütün maçlara talibiz ama önceliğimiz lig. İnşallah, bundan sonra bütün maçlar istediğimiz gibi olur."



Bakkal, Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileyerek, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yaşamasını istediğini sözlerine ekledi.



Medipol Başakşehir cephesi



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise kendilerinin grup birinciliğini, Sivasspor'un da ikinciliği daha önceden garantilediği için rahat bir maç olduğunu dile getirdi.



Bireysel performansları ve oyun kalitesini görme açısından güzel bir maç olduğunu aktaran Avcı, "Temiz bir müsabaka oldu. İki takım adına da fena bir maç olmadı. İki takım da hedefine ulaştı." ifadelerini kullandı.



Avcı, kupadaki hedeflerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:



"Bu kulüpte final, yarı final ve çeyrek final yaşadım. Bundan sonra Galatasaray ile oynayacağız. Kendi sahamızda rakibimizi elediğimiz takdirde 8 takım kalacak. 5 maç sonra final oynama şansımız var. Bizim için ulaşılabilir bir hedef. Umarım bunu gerçekleştiririz."