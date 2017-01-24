Maçın Ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son haftasında Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek tur atladıkları maçta, takımının sergilediği mücadeleden memnun kaldığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, müsabakanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Beraberlik bile yetiyordu ama galibiyet için oynadık. Takımın gösterdiği hırs ve istekten dolayı mutluyum. Büyük takımlara karşı motive olmak daha kolaydır. Bu tip maçlarda motivasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Bugün hırsını göstermek isteyen bir takım vardı. Ne yazık ki de Jong atıldı. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı bilen bir Galatasaray vardı." diye konuştu.



Riekerink, karşılaşmada 5 gol atan Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:



"Podolski, ilk günden inandığım ve beğendiğim bir oyuncu, umarım kalır. Diğer taraftan bu tip kararlarda kişisel düşünceler önemlidir. Kendi hayatını etkileyecek bir karar. O yüzden çok fazla etkileme şansınız olmuyor. Bizim her zaman bir alternatif planımız var. Devre arası transferinde bu planın en iyi şekilde olması zor ama planımız var. Umarım Podolski bizimle devam eder."



Jan Olde Riekerink, sol açıkta forma giyen Armindo Bruma, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'in kaliteli futbolcular olduğunu dile getirerek, "Kimin o bölgede oynayacağını, performans ve davranışları belirleyecek. Baktığınızda Yasin sağ tarafta da etkili oluyor. Eğer kaliteniz varsa, ilk tercihiniz sol kanat olabilir ama hoca sizi sağ kanada koyduğunda da en iyi performansı gösterirsiniz. Elimizdeki bu üç oyuncu sağda da oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Sabuncu: "Bizim için güzel bir deneyim oldu"



Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden bir takım olarak Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir platform olduğunu aktararak, "Adeta Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyor gibiydik." ifadesini kullandı.



Sabuncu, Galatasaray maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatarak, "İlk 10 dakikada 2 gol yedik. Sonra bir reaksiyon gösterdik ve ilk yarı 3-2 aleyhimize sonuçlandı. İkinci yarıda bireysel hatalardan yediğimiz gollerle kaybettik. Bizim için güzel bir deneyim ve hikaye oldu." şeklinde görüş belirtti.