Maçın Ardından

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor'un ligin en çok koşan ekiplerinden olduğunu, galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ettiklerini ifade etti.



Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili soru üzerine Nazifoğlu, şunları kaydetti:



"Cüneyt hocaya artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. İnanmadığı, görmediği bir pozisyonda lehimize olan faulü penaltı olarak değerlendirmiştir ve garip olan, bütün tribündekiler böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Yani böyle bir karar vermesi bizi şaşırtmadı. Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Yasin'in golü attığı pozisyon son derece temiz. 5 bin kişilik Karabük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem."



Sarı-kırmızılı futbolcu Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise Nazifoğlu, "Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Podolski mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Eşi ve çocukları kendisi için endişe duyuyor. Biz de gitmemesi için kendisine baskı yapıyoruz." cevabını verdi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in oyuna geç müdahale ettiği eleştirilerini de değerlendiren Levent Nazifoğlu, "Yenildiğin maçtan sonra futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörün eleştirilmesi normaldir. Ne yapalım şimdi hocamız var. Yönetim onda. Kararlarına saygı duymamız gerekiyor. Transfer için çalışıyoruz. Maalesef futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız takımlarını bırakmasınlar, desteklesinler. Bu mağlubiyet, bütün takımların alabileceği bir mağlubiyet. Kardemir Karabükspor, güçlü bir ekip. Sahamızdaki 2 maçı alıp yeniden şampiyonluğun en güçlü adayı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın maçtaki tek golünü atan Yasin Öztekin ise gol pozisyonunun ardından hakem Cüneyt Çakır ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Yasin, "Bana 'El var mı?' diye sordu, ben de "Yok." dedim." şeklinde konuştu.