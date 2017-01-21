Maçın Ardından

Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u 3-2 yendikleri maça ilişkin, "Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.



Tezcan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.



Müsabakanın 80 dakikalık bölümünde istenilen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:



"Kazandığımız için çok mutluyuz. Son anda maç 3-3 olabilirdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz."



Balıkesirspor cephesi



Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise iki takımın da açık futbol oynadığı bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.



Taraftar gözüyle bakıldığında heyecanlı, zevkli ve gollü bir müsabaka olduğunu anlatan Cangök, "Eskişehir'e galibiyet için geldik. Pozisyonları da yakaladık. İkinci yarıda yediğimiz ikinci ve üçüncü gol, şimdiye kadar yemediğimiz basit gollerdi. Son 10 dakikada oyunu çevirebilecek potansiyele sahiptik. Maç 3-2'ye geldiğinde Eskişehirspor, tecrübeli ayaklarıyla oyunun dengesini korudu. Eskişehirspor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.