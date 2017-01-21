Maçın Ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, 2-2 berabere kaldıkları Manisaspor maçına ilişkin, "Bizim gibi tecrübeli defansa sahip bir takım en kötü bu maçı 2-1 bitirmeliydi. Olmadı, 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.



Bektaş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Rakiplerinin ilk yarıda yakaladığı tek pozisyonda 1-0 geriye düştüklerini ifade eden Bektaş, kendilerinin sayısız gol fırsatını yine değerlendiremediğini belirtti.



Manisaspor'un bu ligin en iyi kontratak oynayan takımlarından biri olduğunu kaydeden Bektaş, şöyle devam etti:



"Rakip 1-0 öne geçtiğinde kapanmayı biraz daha düşündü. Biz kapalı bir Manisaspor'a karşı yine 2 gol atmayı becerdik. 2-1 öne geçtik, 3'ü bulmak zorundaydık, bulamadık. 2-1 sıkıntılı bir skor. Sonlarda 9 dakika sabredemedik. Bizim gibi tecrübeli defansa sahip bir takım en kötü bu maçı 2-1 bitirmeliydi. Olmadı, 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum."



Her maça galibiyet için çıktıklarını ve göze hoş gelen futbol anlayışı ile oynadıklarını aktaran Bayram Bektaş, pozisyonları sonuçlandırmada biraz daha başarılı olmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bektaş, ligde bulundukları konumdan yukarıya çıkacaklarını savundu.



Manisaspor cephesi



Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise puan cetvelindeki yerini hak etmeyen iki takımın karşılaştığını söyledi.



Maçta oyunu çirkinleştirmediklerini ve kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarına dikkati çeken Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Devreyi de önde kapattık. Ama ikinci yarının başında aleyhimize verilen penaltından sonra doğal olarak biraz baskı altına girdik. 2-1 geriye düştük, buradan tekrar 2-2'yi yakalamak kolay değil Elazığ deplasmanında. Elazığspor, çok samimi söylüyorum bu ligin en sert orta sahalarından birine sahip, iyi ve güçlü bir takım. Aynı kadro geçen sezon play-off oynamış. Önemli bir takımdan 1 puan aldık. Bizim için sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum."