Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Amasyaspor maçında, kapalı savunma yapan rakiplerine karşı doğru bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.



Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yeni Amasyasporlu oyuncuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirtti.



Maçta topa sahip olduklarını ama çok ağır oynadıklarını vurgulayan Avcı, "Rakibin her geçen dakika mücadele gücü ve isteği arttı. Bu maç öncesinde 12 puanımız vardı, böylelikle grup birinciliğini garantilemiş olduk. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Amasyaspor, liginde şampiyonluğa oynuyor, onlara da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yeni Amasyaspor cephesi



Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı ise Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti.



Kendilerinde 4 lig üstte ve zirvede yer alan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığının altını çizen Sarı, şöyle konuştu:



"Namağlup, herkese kök söktüren bir takıma karşı, oyuncularım canla başla mücadele etti ve istediklerini aldı. Top bize geçtiğinde, iki üç pası doğru yapsak, net pozisyonlara girebilirdik ama maalesef olmadı. Rakibimiz hafta sonu Kayserispor'a 5 gol attı. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeden maçı bitirmek, bizim için büyük başarı. Bugün seyircimizi gördünüz, iç sahada maçlarımızı 10-15 bin kişeye oynuyoruz. Şehir olarak bir üst lige çıkmak ve profesyonel olmak istiyoruz."