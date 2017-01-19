Maçın Ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen Spor Toto 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'un teknik direktörü Ekrem Al, "Bizim için takımın son durumunu görme adına iyi bir test oldu." dedi.



Kırklareli Atatürk Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Al, futbolcularını gösterdikleri mücadele ve kazanma azminden dolayı tebrik etti.



Sahadan mağlup ayrılmalarına rağmen rakiplerine çok fazla gol pozisyonu vermediklerini aktaran Al, "Takım olarak, parçalanmış bir görüntüdeydik. Zihinsel ve oyun anlayışı olarak seviyemiz düşüktü ancak mücadele bakımınından iyi işler yaptık. Rakibe de çok pozisyon vermedik ama oyun planlaması adına eksikliklerimiz var. Sporcuların kazanmak için verdikleri mücadele iyi yönlerimizden bir tanesi. Zamanın gerekli olduğunu söylüyorum. Bugün takımı görme adına iyi bir test oldu bizim için. Eksikliklerimizi tespit ettik. Umutsuz bir vaka değil takım. Bugün için skor önemli değildi, bizim bakış açımız önemliydi ve önemli sinyaller aldık." diye konuştu.



Kılıç: "Kupada belirgin bir başarımız var"



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise rakipleri Kırklarelispor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



Galibiyetle işlerini çok kolayladıklarını dile getiren Kılıç, kupada tek yenilgilerinin olduğunu anımsattı.



Gruptan çıkmak istediklerine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Kupada belirgin bir başarımız var, bunun sonucu almak istiyoruz. Bu arada kupa ve lig maçları dolayısıyla sıkıştık. Şükürler olsun herhangi gibi sakatlık veya yorgunluk olmadı. Mutluyuz memnunuz, artık lig maçına odaklandık."