Maçın Ardından

Atiker Konyaspor Antrenörü Fahrudin Ömerovic, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine basın toplantısına gelen Ömerovic, müsabakaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade etti.



Maçta iyi oynamadıklarını belirten Ömerovic, "Kızılcabölükspor'u yenerek, hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Aldığımız sonuçla gruptan çıkmayı garantiledik. Oyuncularımızı kutluyorum." diye konuştu.



Kızılcabölükspor cephesi



Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet de Atiker Konyaspor'a karşı birinci bölgede iyi savunma yapıp, hızlı ataklarla pozisyonlar aradıklarını belirtti.



Atiker Konyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Şermet, "Bazı durumlarda lig farkı da ortaya çıktı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir tek gol bulamadık. Bizim adımıza güzel bir akşam ve iyi bir maç oldu." ifadelerini kullandı.