Maçın Ardından

Osmanlıspor Kulübünün kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Beşiktaş maçının hakkının beraberlik olduğunu savundu.



Karşılaşma sonrasında konuşan Gökçek, zor bir maç olduğunu belirterek, "Osmanlıspor tarafında önemli eksikler vardı. Eksiklerin yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Dışarıdan bir seyirci olarak baktığımda maçın hakkı beraberlikti." diye konuştu.



Beşiktaş'ın tedbirli bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Ahmet Gökçek, şunları kaydetti:



"Rakibimiz yarı sahasından hiç çıkmadan oynadı. Kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beraberlik oyunun hakkıydı ama oradaki usta ayaklar skoru belirledi. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Bana göre Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi."



Babel: "Zor olacağını biliyorduk"



Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Ryan Babel, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Mutluyum, ilk maçımda 3 puan aldık." dedi.



Çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Babel, "Zor olacağını biliyorduk. Özellikle zihinsel olarak çok iyi hazırlıklar yaptık. 90 dakika boyunca konsantrasyonu yüksek tuttuk." diye konuştu.



Saha zemini ile ilgili soruyu ise Babel, "Tüm hafta boyunca bunu kendi aramızda konuştuk. Teknik ekiple de konuştuk. Doğrusunu söylemek gerekirse biz daha kötü saha şartlarına hazırdık. En azından saha oynanabilir bir durumdaydı." şeklinde cevapladı.