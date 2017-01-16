Maçın Ardından

TFF 1. Ligin 17. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kazanarak başladığımız için mutluyuz." dedi.



İldiz, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, devre arası hazırlık çalışmalarını iyi değerlendirdiklerini söyledi.



Büyükşehir Gaziantepspor maçının kolay geçmediğini vurgulayan İldiz, "İlk 10 dakika dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. 40. dakikaya kadar müthiş oynadık ve golü de bulduk. Son 5 dakika gereksiz bir gol yedik. Bunların tedbirini almamız lazım." diye konuştu.



Maçın ikinci yarısında rakiplerine hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini aktaran İldiz, "Çok iyi mücadele oldu. 2. golü de bulduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanarak başlamak çok önemliydi. Bu maç birçok şeyi beraberinde getiren bir müsabakaydı. Kazanarak başladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Gaziantepspor cephesi



Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek, maçı kazanmayı başardığını belirtti.



Maçın ilk yarısının karşılıklı ataklarla ortada geçtiğini anlatan Diyadin, şunları kaydetti:



"1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Son dakikada elimize geçen fırsatı değerlendirebilseydik, soyunma odasına galip girebilirdik. Haftalardır skor üretmekte yaşadığımız sıkıntı bu maçta da devam etti. O bölgede ciddi açıdan sıkıntımız var. İkinci yarıda Giresunspor bulduğu ilk pozisyonda golü kaydetti. Bizim adımıza skor üretecek oyuncu profilini takıma sokmamız lazım. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı olacağını düşünüyorum."