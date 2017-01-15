Maçın Ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta iki kez öne geçmelerine rağmen kazanamamalarına üzüldüklerini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, iki takımın da futbolseverlere keyifli bir oyun seyrettirdiklerini belirtti.



Oynadıkları futbol sonucunda ilerisi için umutlandıklarını anlatan Şahin, "Maçta iki kez öne geçip, berabere kalmak bizi üzdü. Tam değil ama oyuncularımın istenileni yapmaya çalışması bana çok fazla umut verdi. Kaybetmeme duygusunu sonuna kadar devam ettirmeleri, sonraki maçlara daha coşkulu çıkacağımızı gösterdi." diye konuştu.



Levent Şahin, "Futbolcularınız ikinci yarıda çok fazla yerde yattı. Bunu siz mi istediniz?" sorusuna ise "Asla ve asla böyle bir oyun taktiğimiz olamaz. En azından ben böyle düşünmüyorum. İçerideki oyuncunun psikolojisi var. Futbolcularımızı, 'yatmayın' diye uyardık ama oyuncu psikolojisi. Asla böyle bir şey söylemedik. Çok üstünde durmuyorum." cevabını verdi.