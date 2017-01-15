Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta 2-1 galip ayrıldıkları 1461 Trabzon maçına ilişkin, oyunun bütününde hakim olan taraf olduklarını daha fazla gol atabileceklerini ama bunu yapamadıklarını söyledi.



Daşgün, maçın ardından yaptığı açıklamada, maçta çok fazla gol pozisyonu yakaladıklarını söyledi.



Özellikle iç saha maçlarında, bunun avantajını kullanmaları gerektiğini ifade eden Daşgün, "Oyunun bütün bölümüne hakimdik, daha fazla gol porsiyonumuz vardı ama olmadı. Bu bizim sezon başından beri sıkıntımız. Futbolcularımız inşallah bu performansı yukarı doğru devam ettirir." dedi.



Daşgün ara transfer döneminde takıma sadece İsmail Köse'nin dahil olduğunu, bu maçta onu da takıma adapte olması için oyuna aldığını ifade ederek, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını, sonunun da hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.



"Takımın yüreğine güveniyorum"



Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Daşgün, şunları kaydetti:



"Trabzonspor ile oynayacağız. Maç trafiği yoğun. Kadromuz geniş değil ama yürekleriyle aslan gibi mücadele ediyorlar. Biz ütesinden geleceğimize inanıyoruz. Transfer yapacağız. İki üç ismi başkana söyledim. Başkanda çalışmaları yapıyor. 2 oyuncunun kulübü ile ilgili sorunları var. Onlar halledilirse muhtemelen bugün yarın katılacaklar. Biz takımı bozmadık, 2-3 tane daha oyuncu alarak kadromuza katmaya çalıştık."



Daşgün, ligin ilk yarısında sakatlanan Zahit Fındık'ın durumuna ilişkin olarak da "Zahit sakatlıktan döndüğü zaman benim en büyük transferim olacak. Zahit'in sakatlıktan dolayı ayrılması bizi büyük sıkıntıya soktu. Bu hafta içi antrenmanlara katılacak." dedi.