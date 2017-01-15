Maçın Ardından

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla 6 puan değerinde bir maç kazandıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, skora karşın Samsunspor'un oyun üstünlüğünü elinde tuttuğunu belirtti.



Orta alanda topu tutmakta zorlandıklarını ifade eden Uçar, "6 puan değerinde bir maç kazandık. Oyun değil ama skor bizim için sevindirici. Orta sahada topa sahip olmakta oldukça zorlandık. Bu bölge için hafta içinde bir transferimiz olabilir." dedi.



Samsunspor cephesi



Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini bildirdi.



Transfere ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Özköylü, "Yönetim kurulu transfer döneminde enerjisini borç ödemeye harcadı. Maddi durumdan dolayı transfere gerektiği kadar önem veremedik. En sıkıntılı olduğumuz yerlere ise oyuncu alamadık. Bunun eksikliğini de Bandırmaspor maçında hissettik. Gol pozisyonuna girdik ancak golü bulamadık. Bu kadar hücum yapan takım maç kaybediyorsa herkes üzerine düşeni yapacak." yorumunu yaptı.