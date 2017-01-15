Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kendileri açısından çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, iç sahada sergiledikleri etkili performansı sürdürmek istediklerini belirtti.



Kemal Özdeş, değerli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Penaltı pozisyonundan sonra rakibimize top kaybettirerek geniş alanda hücum etmenin avantajını kullandık. Rakibimizin oyuna tutunma çabası vardı. İkinci yarı daha derli toplu bir görüntü sergiledik. Top hem bizdeyken hem de rakipteyken iyi oynadık. Daha farklı bir skor elde edebilirdik ama önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda aynı coşkuyu sürdürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirerek üst sıralardaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz."



Gençlerbirliği cephesi



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ilk 15 dakikasında, konsantrasyon eksikliği yaşamanın cezasını ağır ödediklerini kaydetti.



Mağlubiyetten ders çıkaracaklarını aktaran Özat, "Bundan 15-20 yıl önce oynanan maçlarda hakemler büyük takım hocalarına seslerini çıkartamazlardı. Şimdiki hakemlerin dik duruşlarına ve dürüstlüklerine hayranım ama futbolu yorumlamak çok ayrı bir şey. Hakemlerin futbolu daha fazla bilmeleri gerekiyor. Yenildiğin zaman hakem eleştirmek kolay ama bir pozisyonda maç kopuyor. Beraberliği yakalayacak pozisyonlarımız vardı. Önümüzde yoğun bir maç programı var. Buradan ders çıkartacağız." ifadelerini kullandı.



Ümit Özat, takımdan ayrılan İrfan Can Kahveci ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın yokluğuna kendilerini hazırladıklarını ancak defans kurgusunu kurmanın kolay olmadığını da sözlerine ekledi.