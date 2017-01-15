Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Denizlispor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ancak yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.



Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda daha üstün oynadıklarını, girdikleri pozisyonlarda gol atmaya yakın taraf olduklarını belirtti.



Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu kaydeden Buruk, "Golden sonra oyunu çevirmek için çaba sarf ettik, İkinci yarı öne geçtik, bu süreçte 3-1 de yapabilirdik ancak yediğimiz gol bizi psikolojik ve oyunsal anlamda geriye götürdü. Çok pozisyona girdik ve sonuç almada sorun yaşadık. Rakibimiz girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. 4-2'lik mağlubiyet ortaya çıktı. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk. Şans elimize geldi ama bunu değerlendiremedik. Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız." diye konuştu.



Denizlispor cephesi



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise deplasmanda Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'un ardından Göztepe'yi de mağlup ettiklerini aktardı.



Dış sahada aldıkları galibiyetlerin tesadüf olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Tandoğan, şöyle konuştu:



"Bizim hocalığımız da sorgulanıyordu. Genç hoca, ne yapabilir sorgulamasına girildi. Ben kendime hoca demeyeceğim, işin başındayım. Zor şartlar altında bir takım aldım. Sportif direktör olarak başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Çok az paralarla bir takım kurmuştuk, oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız onları takım yapabilmekti, biz onu başardık. Oyuncularımın yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım."



Tandoğan, transfer konusunda her teknik direktörün beklentisi olduğunu belirterek, "Yönetime ilettiğimiz gibi önceliğimiz mevcut oyuncularımıza paralarını ödemek. Sadece rekabeti artırmak için bazı noktalara transfer düşüncemiz vardı fakat çok fazla transfere ihtiyacım yok." ifadelerini kullandı.