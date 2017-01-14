Maçın Ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, maçın ilk yarısında üstün oynayan taraf olduklarını belirterek, "Hakem hatalarının, aleyhimize sonuç anlamında damga vurduğu maçlardan birini daha oynadık." dedi.



Karşılaşmanın 51. dakikasında geriye düştüklerini hatırlatan Kocaman, şunları kaydetti:



"Hakemin oyuncumuzu atmasıyla pert olduk, parçalandık. 'Alıştık' demek isterdik ama bunu söylemek de istemiyorum. Rakip oyuncular küfür ederken, sert oynarken, Ali Çamdalı 'Korkuyorsunuz' dediği için oyundan atıldı. Ben de söylüyorum, korkuyorsunuz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, taş üstüne taş koymaya çalışarak ilerleyeme çalışıyoruz ama ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyor ve tıkanıyor. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi? Herkese saygı gösteriyoruz. Saha içinde rakip oyunculara, rakip antrenöre, hakemlere. Sergilediğimiz saygının onda birini bize göstersinler. Ayıp yani. Bu kadar kolay adam atılamaz, atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu, o zaman rakip oyuncular da atılmalı. Topa vur, rakibe dirsek at, küfür et ama bir şey yok."