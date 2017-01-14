Maçın Ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçta 90 dakika üstün oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, son dakikada yedikleri gol için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar üstün oynadığımızı düşünüyorum." dedi.



Devre arasında motivasyon konuşması yaptıklarını kaydeden Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Böyle oynadığımız zaman bizi yenebilecek takımın olmadığını onlar da gördü. İnanmaları gerekiyordu. Öne de geçtik, o skoru da yakaladık. Son dakikada o talihsiz golü yemesek, o pozisyonu vermesek... Hep söylüyorum o dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Hakem hata da yapmış olsa kornere atmayacaksın, maçı bitirmenin yoluna bakacaksın. Bugün başaramadık ama önümüzdeki maçlarda başaracağız."



Boluspor cephesi



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise devre arasında 9 oyuncu ile yollarını ayırmaları ve kadroya 6 oyuncu katmalarından dolayı karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını, iyi hazırlanamadıklarını kaydetti.



Çapa, basın toplantısında şöyle konuştu:



"Devre arası yapılan transferler, hazır olan oyuncular değil. Takımlarında daha az süre alan arkadaşlar. Onların belirli bir süreye ihtiyacı vardı. Sakat oyuncularımızın olması, yeni transferlerin 4'ünü ilk 11'de başlatmamıza neden oldu. Necati ve Umut'u buna ilave edecek olursak, çünkü ilk yarıda bizim takımda da çok fazla süre bulan arkadaşlar değildi. 11'in 6'sı az dakika oynamış olan oyunculardan oluşuyordu."



Deplasmanda yakalanması gereken pozisyonları yakaladıklarını anlatan Çapa, "İki gol attık, bir penaltı kaçırdık. Bahsettiğim etkenleri de ilave edecek olursak skoru ilk devre 1-0'dan fazla yapmış olsaydık, tamamen değişik bir senaryo oluşurdu. Skor olarak üzücü ama oyun olarak memnun edici." ifadelerini kullandı.