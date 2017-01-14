Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, "Avantajımızı kullanamadık ama futbolda bu tür sonuçlar zaman zaman olabiliyor." dedi.



Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.



Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu dile getiren Kalpar, "Herkesin adamı var ve herkese görev veriyoruz. Bir duran topta rahat rahat vurdurabiliyorsak, bu görevi iyi yapamadığımızdan kaynaklı yediğimiz bir gol olur. Tabii bunlar zaman zaman futbolda gerçekleşebiliyor. O anda, o golde benim de dahil kimsenin yapabileceği bir şey yok. O alanda görev alan futbolcumuzun daha iyi görev yapması gerekiyor." diye konuştu.



Kalpar, taraftarların istifa davetini de doğru bulmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler. Üç sezondur başarılı bir grafik çiziyoruz. İlk geldiğimde play-off oynadık. İkinci geldiğimde de Süper Lig'e çıktık. Şu anda da 18 puan var. Rizespor'un bile 16 puanı oldu. Dolayısıyla zor günde, olumsuz günde taraftarların takımına sahip çıkmaları gerekir. Ben burada istifa etsem ne olur, etmesem ne olur? Onların söylemiyle istifa etmemem lazım zaten. Burada istenmiyorsam bunu başkanımız ve yönetim kuruluyla konuşuruz. Daha önce nasıl konuşarak, anlaşarak burada çalıştıysak, o şekilde de ayrılırız."



Çaykur Rizespor cephesi



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise takım olarak önemli bir sonuç aldıklarını söyledi.



Ligin ilk devresinin son maçını oynadıklarını belirten Karaman, "Yani ilk devreyi 16 puanla kapattık. Bir 3 puan daha sıkıştırsak 19 edecektik ve 'en azından idare eder' diyecektik." dedi.



Oyunun 3-0'lık bölümüne kadar çok iyi olduklarını aktaran Karaman, daha sonraki hafif rahatlamanın maçı 3-2'ye getirdiğini ifade etti.



Transfer konusuna da değinen Karaman, aldıkları Süleyman Koç'un Bundesliga'nın önemli oyuncularından olduğunu bildirdi. Süleyman'ın sakatlıktan yeni çıktığını ve hazır hale gelmesi için 3-4 haftaya daha ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaman, geçen yıl 2,5 milyon avro para istenen oyuncuyu uygun fiyata aldıklarını kaydetti.



Ligde birçok maçı kaybetmeyi hak etmediklerini aktaran Karaman, "Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin. Mevcut kadronun mücadele ettiği yer burası ve buranın 2-3 basamak üstüdür. Kendi takımında lider olan oyuncuyu katarsan da takımın çehresi değişir." şeklinde konuştu.