Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, oyuncuların gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.



Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Açıkçası bugün sahada pek hoş bir futbol yoktu." dedi.



Bugünkü oyun tarzını kendisinin seçtiğini belirten Tudor, "Çünkü oyuncularımızın karakteristik özellikleri bunu gerektirdi. Birçok oyuncumuz eksikti, dolayısıyla geriden oyun kurmaktan ziyade bu tarz bir oyunla mücadele etmeyi seçtik. Bazen bu tarz kararlar vermeniz gerekiyor. Neticesinde bize 3 puanı getirdi bu kararımız." diye konuştu.



Bazı futbolcuların kendi yerlerinde değil de başka mevkilerde görev almalarıyla ilgili bir soru üzerine, futbolu güzelleştiren nedenlerden birinin, herkesin fikrini açıkça ifade etmesi olduğunu vurgulayan Tudor, "Babam da beni aradı, farklı bir fikir söyledi." ifadesini kullandı.



Gelecek hafta iç sahada yapacakları Galatasaray maçına ilişkin soruya Tudor, şöyle cevap verdi:



"Büyük bir maç. Sakat oyuncularımız var, onların geri gelmesini bekliyoruz. Bir-iki takviye de olabilir bu hafta içerisinde ama bu tarz maçları gerçekten dört gözle bekliyoruz. Cumartesi günü maçtan çok keyif almaya bakacağız."



Tudor, yeni transfer Yevgen Seleznov'un performansıyla ilgili soruya ise "Çok iyi bir çocuk. 5-6 aydır düzenli bir şekilde futbol oynayamıyor. Onların oynadığı ligler erken bitti. 7 günlük bir antrenmanla sahadaydı. Kondisyon ve fizik anlamında arkadaşlarının gerisinde. Form tuttukça daha iyi işler yapacağından eminim." diye cevap verdi.



Akhisar Belediyespor



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.



Kafkas, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:



"İki takımın oyun anlayışı birbirine çok benzer. Çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet almadık, maç berabere bitebilirdi. Kardemir Karabükspor'u beğendiğimi, çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi hocalarının olduğunu ifade etmiştim. İyi bir başlangıç yapamadık, bizim adımıza iyi olmadı. Bizim önümüz açık. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi bir Akhisar Belediyespor izlettireceğiz."



Rodallega'nın transferi konusundaki soruya Kafkas, şöyle cevap verdi:



"Bu tip oyunculara veya başka oyunculara tekliflerin olması çok doğal, fakat burada sıkıntı verici olay, bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları. Bu da bize, oyuncuya zarar veriyor. Çok da kafasını bulandırmamak lazım. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Maalesef izlenen yol Türkiye'de bu. Yapacak bir şey yok, pek benim alışkın olmadığım şeyler oluyor."