TFF 1. Lig'de sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Onlar bir puan kazandı, biz 2 puan kaybettik. Kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin." dedi.



Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saha şartlarının iki takımı da zorladığını belirtti.



Önemli bir müsabakaya çıktıklarını vurgulayarak kendilerini destekleyen seyircilere teşekkür eden Buz, şunları ifade etti:



"Ev sahibi takım açısından bakıldığında, baskı kurmak durumundasınız. Kendi sahanızda iyi olmanız gerekiyor. Bu sahada gol pozisyonları yakaladık, ikinci devreye baktığımızda bir-iki kontratak haricinde yoktu. Onlar bir puan kazandı, biz 2 puan kaybettik. Kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Yolumuza devam edeceğiz."



Sivasspor cephesi



Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçta iki takımın da goller kaçırdığını söyledi.



Kaleciler iyi performans sergilediği için forvetlerin biraz daha becerikli olması gerektiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:



"Özellikle ilk devre rakibe biraz uzak oynadık. İkinci devre toparlandık. Kırmızı karta kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İki kalecinin kurtardığı toplara baktığımızda, oyunun bu skorla bitmesi normal. Deplasmanda 1 puan aldığımız için biraz daha huzurlu gidiyoruz. İki takım da yoluna devam ediyor. Bu sahaya rağmen güzel bir maç oldu, diye düşünüyorum."