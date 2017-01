Maçın Ardından

BALIKESİR(AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Aris'i uzatmada 95-94 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski,"Özellikle uzatmanın son bir buçuk dakikasında 9 sayı önde iken yaptığımız sorumsuzca hatalar için de kendimizi sorgulamak gerektiğini düşünüyorum"dedi.



Filipovski, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk üç çeyreğinde her şeyin kontrolleri altında olduğunu ancak son çeyrekte çok basit hatalar yapmaya başladıklarını söyledi.



Özellikle son beş dakikada yaptıkları hatalara dikkati çeken Filipovski, şöyle devam etti:



"Bu maç bence tarihe geçecek maçlardan birisi olabilir. Basketbolda her şeyin mümkün olduğunu, asla galip geldiğinizi düşünüp, bu şekilde davranmamızı gerektiren bir maç oldu. Sonuç olarak galibiyetten dolayı çok mutluyum fakat özellikle uzatmanın son bir buçuk dakikasında 9 sayı önde iken yaptığımız sorumsuzca hatalar için de kendimizi sorgulamak gerektiğini düşünüyorum."



- Aris cephesi



Aris'in başantrenörü Dimitris Priftis de takımının bu maçta galip gelme istediğinden mutlu olduğunu ifade etti.



Galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü belirten Priftis, şöyle konuştu:



"Banvit'e saygı duymamıza rağmen özellikle hakemlerin olumsuz kararları bence bugün mağlubiyetimize sebep oldu. Serbest atış sayılarına baktığınız zaman Banvit'in 44, bizim ise maç boyunca sadece 13 tane serbest atış kullandığımızı görebilirsiniz. Bence bu çok düşünülmesi gereken bir olay. Banvit'e gösterdiği misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum."