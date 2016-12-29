Maçın Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçta, güzel goller attıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Advocaat, "Kazanmak ve kupada devam etmek istiyorduk. Güzel goller attık. Daha da fazla atabilirdik, 6 gol bulduk. Sonuçtan memnunum. Zor hava şartlarında mücadele ettik." diye konuştu.



Advocaat, Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile sarı-lacivertli futbolcu Aatif Chahechouhe'nin takas edileceği yönündeki haberlerle ilgili soruya, "Bir şey tamamen 'evet' ya da 'hayır' olmadan emin olamam. Bir görüş belirtmemin çok anlamı yok. Yüzde 100 'evet' ya da 'hayır' olmadıkça bir şey söylemenin manası yok." cevabını verdi.



Hollandalı teknik adam, "2017'nin sonunda da sizi burada görebilecek miyiz?" sorusu karşısında, "Öncelikle 2017 yılında herkesin hak ettiği barış içinde olan bir dünyada yaşamasını istiyorum. Herkesin uzun yaşayacağı bir hayat olur umarım. Futbol kısmına gelince, bu benim mesleğim. Bilemezsiniz ne kadar uzun süreceğini. Bu yarın da olabilir, 6 ay sonra da. Henüz bilmiyorum ama benim sözleşmem 6 ay sonra bitiyor." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in ikinci bölümüne iki iç saha maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Advocaat, ilk maçların heyecanlı olacağını sözlerine ekledi.



Kaya: "Bizim için kupa bitti"



Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, kupada umutlarının kalmadığını ifade etti.



Fenerbahçe karşısında sadece 38 dakika dikkatli olabildiklerini anlatan Kaya, "Bizim için kupa bitti. Oyuncularım tecrübe edindi. Fenerbahçe'ye kupa yolunda başarılar diliyorum. Hedefimiz iyi dinlenmeden sonra ikinci yarıya şampiyonluk için hazırlanmak olacak." şeklinde konuştu.