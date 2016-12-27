Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, ligde son 14 maçta çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.



Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdiklerini belirterek, "Son 14 maça bakıldığında çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz ama hala ilk 3 maçımızda kaybettiğimiz puanları geri almak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz." dedi.



Hollandalı teknik adam, ilk haftalardan sonra iyi işler yaptıklarının görüldüğünü vurgulayarak, "Avrupa'da grubumuzu Feyenoord ve Manchester United önünde ilk sırada tamamlamayı başardık. Oyuncularımın ilk yarıda gösterdikleri görüntüden dolayı memnunum. Bugün de çok önemli galibiyet aldık. Zorlu bir deplasman maçında takımım gerçekten iyi bir görüntü sergiledi ve önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.



Advocaat, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Hatem Ben Arfa'nın transferine ilişkin haberlerle ilgili soruya, şöyle yanıt verdi:



"Ben bir de Manchester City'nin sağ beki için çok şey okudum. Çok fazla isim okuyorum. Buradaki tek nokta, neye ihtiyacımız var, neler bizim için uygun, kimler buraya gelmek istiyor. Bu noktaları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Oyuncularla ilgili konuşmak zor. Ben sizi getirmek istiyorumdur ama belki siz gelmek istemiyorsunuzdur. Kadromuzu güçlendirmek için 2-3 oyuncu almaya çalışacağız."



Advocaat, kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.



"En fazla gol atan takımız"



Hollandalı çalıştırıcı, takımı hakkında yapılan bir eleştiriye tepki göstererek, "Nasıl oluyor da iyi iş yapmadığımızı söyleyebiliyorsunuz." dedi.



Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, "Biz ligin ilk yarısında en fazla gol atan takımız. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Sadece ilk 3 maçta iyi değildik ama o maçlarda da iyi oynayan taraf bizdik. Avrupa'da grubu iyi bitirdik. Nasıl oluyor da böyle bir ilk yarı için 'İyi değil' diyebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.



Advocaat, Trabzonspor mücadelesinin 11'e 11 devam eden bölümünde de iyi futbol oynayan tarafın kendi takımı olduğunu savunarak, bordo-mavili ekibin 10 kişi kalmasının sonuca etki etmediğini ancak işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.



"Türkiye ligi, güçlü bir lig"



Spor Toto Süper Lig ile ilgili düşünceleri sorulan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:



"Bu ülkede çalışıyorum diye söylemiyorum, Türkiye ligi güçlü, çekişmeli bir lig. Hollanda'da bazen kendi sahanızda maçın kolay olacağını doğrudan düşünebilirsiniz. Burada kolay karşılaşma söz konusu değil. Maç sonunda bazen 'kolay geçti' diyebiliyoruz ama maç önünde diyemiyoruz. Örneğin son sırada Adanaspor'a bakıyorsunuz, iyi oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Bu durum lig için iyi görüntü ortaya çıkarıyor. Bu akşam dolu statta, harika atmosferde oynadık. Böyle taraftarların olması insanların görmek istedikleri açısından önemli. İnsanlar böyle taraftarlar görmek ister. Aynı zamanda 3 takım da Avrupa'da yoluna devam ediyor."



Advocaat, "Takımda ilk yarının adamı olarak kimi seçersiniz?" şeklindeki soruya esprili bir şekilde, "Benim. Hiç görmediniz mi benim oynadığımı? Bu akşam iyi bir dokunuştu topa. Bir oyuncu söylemek çok doğru olmaz. Takım performansından bahsedebiliriz. Halen geliştirmemiz gereken noktalar var." yanıtını verdi.



Hollandalı teknik adam, test aşamasındaki video hakem uygulamasına ilişkin de, "İyi olur. Yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş." ifadelerini kullandı.