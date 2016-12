Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maça ilişkin,"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." dedi.



Cavcav, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle Ümit Özat hocanın gelişinden sonra takımımız daha başarılı oldu." ifadesini kullandı.



Futbolcuları canıgönülden kutladığını dile getiren Cavcav, "İnşallah önümüzdeki sene Ankara'mıza daha iyi bir Gençlerbirliği seyrettirmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız." diye konuştu.



Özat: "3 hızlı oyuncuyla oynadık"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Kazanınca her şey güzel oluyor ama iyi oyunla kazanmak daha güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe maçındaki kadar pozisyona girdiklerinin altını çizen Özat, "İlk yarıda oyunu Muric ile rakip sahaya yıkmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. Muric'in kaçırdığı pozisyonlar sonrası demoralize olması nedeniyle Muric'i oyundan çıkardık. Serdar Gürler'i ön plana alarak Fenerbahçe maçındaki gibi 3 hızlı oyuncuyla oynadık." şeklinde konuştu.



İkinci yarıda Matei'yi oyuna aldıklarını hatırlatan Özat, şöyle devam etti:



"Nitekim Matei-Serdar Gürler iş birliğiyle golü bulduk. Tek firemiz Fenerbahçe maçı. Zorlu bir periyottan çıktık. 8 maçlık periyodun 5'i deplasman, 3'ü içerideydi. İklim şartları ve takımların can havliyle puan almaya çalışması nedeniyle yine zor bir süreç olacak. Devre arasında birkaç takviyeyle ve daha sıkı çalışmayla ilk 6-7 takım arasına girmeye çalışacağız."



Özat, kendisini memnun eden en önemli şeyin, oyuncularının geliştiğini görmek olduğuna dikkati çekerek, "Şu an Süper Lig'de Ankara'da Gençlerbirliği ve Osmanlıspor var. Başkent takımlarının daha da çok olması lazım. Ondan önce bu şehre bir stat lazım. Bunu el birliğiyle yapmalıyız. Başkenti şampiyon çıkaramayan tek ülke biziz. Artık geçmişi 1923'e dayanan Gençlerbirliği'ni çok düzgün şekilde yöneten başkanımızın da daha güzel günler görmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Video hakem uygulaması



Ümit Özat, son dönemde tartışılan video hakem uygulamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Video hakem uygulaması mutlaka gelmeli ama kriteri olmalı." dedi.



Yayıncı kuruluş ihalesi baz alındığında bir galibiyete 2 milyon lira verildiğine değinen Özat, "Kriterleri iyi oturtmak lazım. Bana göre ofsayt için uygulanmamalı. Elle oynanan pozisyonlar veya agresif davranışlar için uygulanmalı. Gelmesiyle beraber kriterlerin olması lazım. Örneğin teniste 3 itiraz hakkı var. Eğer itiraz doğruysa 3 hakkı devam ediyor. Bir maç içinde böyle pozisyon binde bir oluyor ama belli itiraz hakkı olmalı. Her şeyi durdurarak bakarsak, futbol futboldan çıkar. Bu kadar büyük rantın içinde, takımlar puan ya da puanlarla, gol ya da gollerle küme düşüyor." ifadelerini kullandı.



Özat, Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bir soruya ise "İrfan'ı sattık, kulübümüz de iyi para kazandı. Başkana her zaman 'Değerini bulursa herkesi sat' diyorum. Bu kulüp böyle ayakta duruyor ama ondan da rica ediyorum sezon sonuna kadar kimseyi satmasın. Bu kulübe 9 yaşında girdim, nasıl ayakta durduğunu biliyorum. Bizler burada görev yapan insanlarız. İşimiz sadece antrenman değil. Gidenin yerine birisini bulmak, hazır olanı oynatmak için buradayız." şeklinde cevap verdi.



Bursaspor cephesi



Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.



Karşılaşmaya iyi ve kontrollü başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Hem bizim hatalarımız hem de rakibin hataları oldu. Ofsayttan bir golle geriye düştük." dedi.



Eşitliği sağladıktan sonra ikinci yarıda biraz daha üstüne koyarak maçtan galibiyetle ayrılmayı düşündüklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "2-1'den sonra oyun koptu. Oyuncularım da oyundan düştü ve mağlup olduk. Gençlerbirliği haftalardır çıkıştaydı, bugün de iyi bir şekilde noktaladılar." diye konuştu.



Bursaspor taraftarının kendilerine gösterdiği tepkiye de değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:



"Bazı şeyleri anlatmak istemedik bugüne kadar ama artık söylemekte sakınca görmüyorum. Geçen sene geldiğimizde takımı 15 puanla aldık. Oradan aldık ve geçen sene iyi bir yerde bitirdik. Bu sene her şeyi önümüze koyduğumuz zaman ödenmesi gereken borçlar olduğunu gördük. Biz ve oyuncularımız, alacaklarımızdan vazgeçtik, fedakarlık yaptık. Bizden önce yapılan borçları ödedik ki kulübümüz ayakta dursun. Bu seneyi geçiş senesi olarak söyledik. Amacımız oyuncu kazanmak ve daha düşük maliyetli oyuncularla ligi iyi bir yerde bitirmekti. Kendimize ilk 5'i hedef koymuştuk, bunu yakalamasak da bize kimse başarısız diyemez. Bu hedefin de şu an itibarıyla yakınındayız. İkinci yarıda yine emin adımlarla bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz."



"Saygımdan susuyorum, yoksa kararımı çoktan verdim"



Göreve geldikleri günden beri kendilerine ve oyuncularına yönelik tepkilerle ilgili Hamzaoğlu, "Buraya Bursaspor taraftarı için geldim. Beni hepiniz Galatasaraylı olarak tanıyorsunuz, buradan vurmaya çalıştılar. Birbirini seven oyunculardan oluşan, çok iyi bir takımımız var. Şu anda bazı şeyleri söyleyemiyorsam, biraz daha düşünerek konuşmak istediğim içindir. Bize güvenen ve beraber yola çıktığımız insanlar var. Onlara saygımdan susuyorum, yoksa kararımı çoktan vermiş durumdayım. Yarın oturup yönetimimizle ve başkanımızla konuşacağız. Başkanımızı da bu kulüp için yaptıklarından dolayı tebrik etmek lazım. Herkes canla başla çalışıyor, demek ki bu yeterli olmuyor. Kimsenin yıpranmaması lazım." şeklinde konuştu.



Teknik direktörlerin başka şeylerin bedelini ödemeye alışık olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Hakemler hata yapıyor, eski yönetimler yanlış transfer yapıyor, görevden biz alınıyoruz. Kendi alacaklarımızdan fedakarlık ediyoruz, bedelini yine biz teknik adamlar ödüyoruz. Burada bir gerçek var ki önemli olan kulübün yıpranmaması. Bu kulüpler yaşadığı sürece bizler varız. Biz engel teşkil ediyorsak, aradan çekiliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, video hakem uygulamasıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı:



"Doğru bir şekilde oturtulursa yararlı olabilir. Hatalar en aza indirgenir. Dışarıdan başka bir hakem, izledikten sonra kulaklıkla hakeme bildirebilir. Çok daha kısa sürede yapılabilir ancak futbolun ruhunu öldürmemek lazım. Hata, futbolun içinde olan bir unsur, futbol hatalarıyla güzel."