Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gece olduğunu vurgulayarak, "Bizim için tabii ki bazı değişimleri yapmak kolay değil. 2-3 hafta öncesine baktığımızda ortaya konan mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 gol pozisyonu olan Gaziantepspor vardı. Birini değerlendirebilsek farklı olabilirdi." diye konuştu.



Takım olarak zor bir süreçte olduklarını vurgulayan Üzülmez, "Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Mantalite anlamında sıkıntılar yaşayan takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki ikinci yarıda çıkış yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.



Gaziantepspor'un başına geçmesine değinen Üzülmez, "Kolayı herkes seçer. Biz zora talip olduk. Bir karakter ortaya koymak gerekiyor. Bütün takım arkadaşlarımın göstermesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



Beşiktaşlı taraftarların, Gaziantepsporlu futbolcuların sık sık yerde kalması sonrası gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu yanıtlayan teknik direktör Üzülmez, şunları söyledi:



"Yatıp puan alacaksam olmasın. Oyuncularım böyle düşünce içinde olamaz. Sakatlıklar belki üst üste geldi. Takımda öyle oyuncu da yok. 'Hadi yatalım vakit geçirelim' düşüncesi yok. Seyircinin de takımından bir an önce gol beklediğini biliyoruz. Taraftarların bana serzenişi oldu. İbrahim Üzülmez'in takımında böyle şey olmaz. Zaten yere yatan oyuncu güçlü değildir. Tezahürat oldu. Merak etmesinler. İki üç oyuncunun adale sakatlığı oldu. Ondan dolayı olabilir."



"Video hakem uygulaması oyunu soğutur"



Üzülmez, test aşamasında olan video hakem sistemine soğuk baktığını dile getirdi.



Beşiktaş'ın kazandığı penaltının doğru karar olmadığını savunan Üzülmez, bu sistem konusunda şu görüşleri aktardı:



"Hakemlerin de daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Video hakem uygulaması, oyunu biraz daha soğutur. Oyuncular arasında bir anket yapılsa olumsuz düşünce çok çıkar. Saha içinde oyuncu tarafından baktığımızda video uygulamasını değerlendirmek için en az iki dakika duracak. Oyuncular için doğru olmayacağını düşünüyorum. Basketbolda olabilir, futbolda olumsuz olarak değerlendiriyorum."



"Allah inşallah bu statta görev almayı nasip eder"



Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda futbol oynayan İbrahim Üzülmez, hayalinin siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.



Siyah-beyazın kendisi için farklı anlamları olduğunu belirten Üzülmez, "Benim de hedeflerim Beşiktaş'ın başında olmak. Geçen sene müthiş başarı yaptık. Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorum. Varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Başarı yakalarsak neden olmasın. İnanıyorum, güveniyorum. Taraftarlar 'Deli' lakabı taktı. Allah, inşallah bu statta görev almayı nasip eder." diyerek sözlerini tamamladı.