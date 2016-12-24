Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik sorumlusu Serhat Galimane, "Normal şartlarda beraberliğe sevinmek benim yapımda yok ama bugün alınan bir puanın ilerleyen haftalarda bizim için önemli olabileceğini düşünüyoruz." dedi.



Galimane, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta verdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi.



Rakiplerinin gücünün farkında olarak sahaya çıktıklarını ifade eden Galimane, "Futbolu çirkinleştirmeden güzelleştirmek adına herkes mücadele etti. Normal şartlarda beraberliğe sevinmek yapımda yok ama bugün alınan bir puanın ilerleyen haftalarda bizim için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Geçen hafta 'yarış bizim için yeniden başladı' demiştim, bugün için ise en azından sahada verdiğimiz mücadele 'devam ettiğinin' bir göstergesiydi." diye konuştu.



Galimane, iptal edilen gol hakkında görüşlerinin sorulması üzerine, bulunduğu yerin kaleye çok uzak olduğunu, pozisyona bir itirazı olmadığını, sadece hakeme, uzak yan hakemin vücut bir tereddüt yaşadığını aktardığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Doğruydu yanlıştı diye çok fazla girmek istemiyorum ama sezon başından beri canı yanan bir Adanaspor vardı. Biz 10-11 maçta sonucuna etki eden durumlarla karşılaştık. Ne kadar biz üzüldüysek inanıyorum ki şu anda da Başakşehir soyunma odasında bunun üzüntüsü yaşanıyordur. Oyun sahada oynanıyor sahada bitiyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Konuyla ilgili ofsayttı, değildi şeklinde fikir belirtmek şu anda benim yapabileceğim bir durum değil."



Medipol Başakşehir cephesi



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da ilk yarıda ağır kaldıklarını, hareketli olmadıklarını buna rağmen 1-0 öne geçtiklerini ancak 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını kaydetti.



İkinci yarıda daha baskılı oynadıklarını aktaran Avcı, "Aslında ikinci yarı tamamen oyunun bize dönmesi gerekiyordu. İkinci yarı itibariyle rakibin attığı iki üç korner ve tacın devamından yediğimiz bir gol vardı. Ondan sonraki bölümü tamamen rakip sahada oynadık ama bunun da bir takım riskleri vardı. Bugün rakipten fazla mesafe katetmiş olabiliriz. Belki haftanın en fazla orta yapılan maçını oynadık ama sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.



Avcı, ligin ilk bölümünün sonu olması nedeniyle zihinsel olarak buna iyi hazırlanamadıklarını düşündüğünü, ama bu anlamda rakibin de bulundukları yerden çıkmak için inanılmaz derecede mücadele ettiğini belirterek, buna da saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.



Ligin ilk bölümünü lider tamamlamayı garantilediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, şöyle devam etti:



"Bizim için bardağın dolu tarafı 16 hafta. Devre bitti. Bugün itibariyle puan farkıyla ilk yarı liderliğimiz garanti. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta bu ligde kaybetmemek son derece önemlidir. Biz bunu bir yerde telafi ederiz."



İptal edilen gol hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Avcı, pozisyonun hemen adından yanlış bir şeye itiraz etmemek adına sordurduğunu, kendisine gol olduğunun söylendiğini belirtti.



Takımı gibi hakemlerin de formsuz olabileceğini anlatan Avcı, "Tabii ki gol olsaydı 2-1 öne geçerdik. Başka senaryo çıkardı ondan sonra ama tamamen onların üzerine de yıkamayız. Çok enteresan tabi. Gol veriliyor. Hakem koşuyor. Sonra itiraz var. Masa hakeme mi vardı. Kenarda onu da bilmiyorum. Yoktu herhalde." yorumunu yaptı.