Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Elazığspor'u sahasında 4-1 yenen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu." dedi.



Cangök, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.



Takımın galibiyeti özlediğini ifade eden Cangök, "Galip gelince herkesin yüzü gülüyor. Son iki maç beraberlikle bitmişti. Bu durum bizi biraz üzmüştü. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Elazığsporlu oyuncuları da Bayram hocayı da kutluyorum. Biz geçen iki maçta erken gol yemiştik. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Bugün daha disiplinli oynadık. Bu takım moralli olduğu zaman çok güzel sonuçlar alabilir. Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu. Takımımı kutluyorum." diye konuştu.



Elazığspor cephesi



Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise takımda yedek oyuncu olmamasının sıkıntısı çektiklerini belirtti.



Devre arasında eksikleri gidermek için çalışacaklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:



"Öncelikle skordan dolayı üzgünüz. Maçta ilk yarı pozisyonlar bulduk ama 2-0 geriye düştük. Oyuncu sıkıntımız devam ediyor. Takımda yorgunluk var, eksikliğimizin farkındayız. Umarım ara transferde bu eksikleri gideririz. Yönetim de bu konuda uğraşıyor. Takviye lazım. Bir an önce eksiklerimizi giderip takımı toparlayacağız. Balıkesirspor'u kutluyorum haklı bir galibiyet aldılar. İnşallah bizde ligin ikinci devresinde durumu düzelteceğiz."