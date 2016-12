TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik." dedi.



Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri büyük bir emek verdiklerini vurgulayarak, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu emeğe rağmen kötü bir sonuç elde ettiklerini belirtti.



Bazı neticeleri önceden öngörmenin mümkün olmadığını dile getiren Çapa, "Bugün karşılaşmanın bizim adımıza zor geçeceğini zaten bekliyorduk. Hafta içerisinde serum yiyen 2 arkadaşımız vardı. Bugün 2 futbolcumuz iğneyle sahaya çıktı. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk ama skorun bu şekilde olacağını ya da ilk devre bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Çünkü bu kadar kötü oynamaya ve kötü mücadele etmeye kimsenin hakkı yok." diye konuştu.



Boluspor'un sezonun ilk 16 haftasında elde ettiği puanı değerlendiren Çapa, "Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik. Bu açıdan iyiyiz. Liderle şu an 4 puan farkımız var. Bu kapanmayacak bir durum değil. Sezon başı kadromuz yoktu. Kimin neyi nasıl yapacağı belli değildi ama şu anda elimizde oyuncularımızla ilgili ve ne yapacaklarıyla ilgili çok fazla veri var." ifadelerini kullandı.



Çapa, sezonun ikinci devresinde yönetimin belirleyeceği stratejiyi takip edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Eğer ilk 2'ye oynamak isteniyorsa ona göre takviyelerimizi yapmak zorundayız. Takviye olmayacaksa elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü bizimle rekabet içinde olan takımlara baktığımızda ilk devrenin sürprizi biz ve Malatyaspor'dur. Bu bir gerçek ama her iki takımda da 2-3 tane oyuncu olmadığı zaman sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Bu süreci artık bundan sonra aşmalıyız. Yarın yönetim kurulu ile toplantımız olacak. Biz raporlarımızı hazırladık onlara vereceğiz. Onların belirleyeceği hedef ve yapacakları transferler doğrultusunda biz de ikinci devreye hazırlanacağız."



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör İrfan Buz ise Boluspor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduğunu bildirdi.



Bu karşılaşmanın her iki takım açısından da son derece önemli olduğunu aktaran Buz, şunları kaydetti:



"Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz ancak kazanmayı gerçekten çok istedik. Son haftalarda biz de istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Özelikle devre arasına böyle moralli girmek açısından önemliydi. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki iyi skorlar alamadı ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyuz."