Maçın Ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, "2. Lig takımı olarak şehrimizde hem Fenerbahçe'yi iyi ağırladık hem de oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettik." dedi.



Kaya, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mücadelesi yüksek bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.



İlk yarıda rüzgara karşı oynamalarına rağmen fazla pozisyon vermediklerini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:



"Biz de pozisyon üretmekte başarılı olamadık. İkinci yarı rüzgarı iyi kullanmak istiyorduk, o nedenle ayağa pas yapan adamları oyuna aldık. Maçın 51. dakikasında üç oyuncumuz birden girdiği pozisyonu gole çeviremedi. O, müsabakanın kırılma anıydı. Ondan sonra da gol kaçırdık. 2. Lig takımı olarak şehrimizde hem Fenerbahçe'yi iyi ağırladık hem de oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettik. Bu müsabakadan ders alıp, gelecek hafta İstanbul'da oynayacağımız müsabakaya son maçımız gibi çıkmak zorundayız, çünkü puan durumu bunu gerektiriyor. Bütün riskleri alacağız, skorda biraz sorunumuz var. Onu da inşallah haftaya hallederiz."