Maçın Ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, "Zorlu şartlarda oynadık. Zemin, rüzgar ve bunun gibi etmenler, her iki takımın işini zorlaştırdı." dedi.



Advocaat, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, grupta yollarına devam etmek için kazanmaları gereken bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.



Birinci veya ikinci sırayı almak için bu maçı galip bitirmek zorunda olduklarını kaydeden Advocaat, "En önemlisi galibiyetti. Zorlu şartlarda oynadık. Zemin, rüzgar ve bunun gibi etmenler, her iki takımın işini zorlaştırdı. İki takım da elinden geleni yapmaya çalıştı. Normal şartlar olsaydı iki takım daha farklı bir performans gösterebilirdi." diye konuştu.



Advocaat, her zaman takım performansının önemli olduğunu belirterek, "Bugün genç oyuncuların ve fazla forma giyemeyen futbolcuların kendilerini gösterme şansı vardı ama bu akşam iyi bir performans sergilemek zordu. O yüzden oyunculara haksızlık etmeyelim, adil davranalım." ifadelerini kullandı.