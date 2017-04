Macbook Şarj Edebilen Wd G-Drive Usb-C Harici Disk Özellikleri

Western Digital, MacBook Şarj Edebilen WD G-Drive USB-C Harici Disk Duyurdu.





WD G-Drive USB-C Harici Disk, Western Digital'in Özellikle Macbook kullanıcılarını sevindirecek en yeni USB-C Harici Diski satışa sunuldu.



WD'den dizüstü bilgisayarları şarj edebilen yeni USB-C sürücüsü G-Drive USB-C'yi duyurdu. Yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara ilaç gibi gelecek USB-C Harici Sürücünün en önemli özelliği ise dizüstü bilgisayarları şarj etme yeteneğinin olması.



WD 4, 8 ve 10 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile satışa sunuyor.



Özellikle tek USB-C porta sahip Macbook kullanıcıları Apple'ın radikal değişikliği yüzünden oldukça mağdur oldu. Zira tek port üzerinden hem harici disk hemde şarj imkanına sahip olmak isteyen oldukça pahalı ilave bir kablo satın almak zorunda kaldı. Macbook kullanıcıları G-Drive USB-C ile hem depolama ihtiyaçlarını hemde Macbook veya PC'lerini şarj edebilecekler.



WD G-Drive USB-C Kaç Watt'a kadar şarj ediyor?





Apple'ın MacBook ve MacBook Pro dizüstü bilgisiyarları şarj edebilen WD G-Drive USB-C portunu kullanarak 45 Watt'a kadar USB gücünü sağlıyor.



WD G-Drive USB-C Mac Uyumlu Geliyor, Windows için Yeniden Formatlamak Şart!





Kutudan çıktığında Mac ile uyumlu olacak şekilde biçimlendirilen G-Drive'ın Windows bilgisayarlarla çalışabilmesi için hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.



WD G-Drive USB-C Galeri













WD G-Drive USB-C Özellikleri





5.400 RPM dönüş hızına sahip olan sürücü, 195 MB/s transfer hızına ulaşabiliyor. USB-C kablosu haricinde kutu içeriğinde USB-A kablosu da yer alıyor. Sürücü Thunderbolt 3, USB 3.1, USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantılarına destek veriyor.



WD G-Drive USB-C Harici Disk Satış Fiyatları



WD G-Drive USB-C 4TB $199.95 SKU: 0G05666



WD G-Drive USB-C 8TB $349.95 SKU: 0G05674



WD G-Drive USB-C 10TB $449.95 SKU: 0G05678



WD G-Drive USB-C Harici Disk Teknik Özellikleri



Interface:



(1) USB 3.1 Gen 1 port



Drive Speed:



5400 RPM



Transfer Rate:



Up to 195MB/s



Compatibility :



Mac OS 10.9+

Windows® 10, 8.1 & 7 (via reformat)



Dimensions:



7.72″ x 5.06″ x 1.39″



Kit Contents:



G-DRIVE™ USB-C™ External Hard Drive

(1) USB-C to USB-C Cable

(1) USB-C to USB-A™ cable for backward compatibility (Compatible with USB 3.1, 3.0 and 2.0)

Quick Install Guide

Power cable

AC power adapter



Price:



4TB $199.95 SKU: 0G05666

8TB $349.95 SKU: 0G05674

10TB $449.95 SKU: 0G05678



Western Digital



