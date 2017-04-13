Macbook Şarj Edebilen Wd G-Drive Usb-C Harici Disk Özellikleri
Western Digital, MacBook Şarj Edebilen WD G-Drive USB-C Harici Disk Duyurdu.
Western Digital, MacBook Şarj Edebilen WD G-Drive USB-C Harici Disk Duyurdu.
WD G-Drive USB-C Harici Disk, Western Digital'in Özellikle Macbook kullanıcılarını sevindirecek en yeni USB-C Harici Diski satışa sunuldu.
WD'den dizüstü bilgisayarları şarj edebilen yeni USB-C sürücüsü G-Drive USB-C'yi duyurdu. Yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara ilaç gibi gelecek USB-C Harici Sürücünün en önemli özelliği ise dizüstü bilgisayarları şarj etme yeteneğinin olması.
WD 4, 8 ve 10 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile satışa sunuyor.
Özellikle tek USB-C porta sahip Macbook kullanıcıları Apple'ın radikal değişikliği yüzünden oldukça mağdur oldu. Zira tek port üzerinden hem harici disk hemde şarj imkanına sahip olmak isteyen oldukça pahalı ilave bir kablo satın almak zorunda kaldı. Macbook kullanıcıları G-Drive USB-C ile hem depolama ihtiyaçlarını hemde Macbook veya PC'lerini şarj edebilecekler.
WD G-Drive USB-C Kaç Watt'a kadar şarj ediyor?
Apple'ın MacBook ve MacBook Pro dizüstü bilgisiyarları şarj edebilen WD G-Drive USB-C portunu kullanarak 45 Watt'a kadar USB gücünü sağlıyor.
WD G-Drive USB-C Mac Uyumlu Geliyor, Windows için Yeniden Formatlamak Şart!
Kutudan çıktığında Mac ile uyumlu olacak şekilde biçimlendirilen G-Drive'ın Windows bilgisayarlarla çalışabilmesi için hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.
WD G-Drive USB-C Galeri
WD G-Drive USB-C Özellikleri
5.400 RPM dönüş hızına sahip olan sürücü, 195 MB/s transfer hızına ulaşabiliyor. USB-C kablosu haricinde kutu içeriğinde USB-A kablosu da yer alıyor. Sürücü Thunderbolt 3, USB 3.1, USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantılarına destek veriyor.
WD G-Drive USB-C Harici Disk Satış Fiyatları
WD G-Drive USB-C 4TB $199.95 SKU: 0G05666
WD G-Drive USB-C 8TB $349.95 SKU: 0G05674
WD G-Drive USB-C 10TB $449.95 SKU: 0G05678
WD G-Drive USB-C Harici Disk Teknik Özellikleri
Interface:
(1) USB 3.1 Gen 1 port
Drive Speed:
5400 RPM
Transfer Rate:
Up to 195MB/s
Compatibility :
Mac OS 10.9+
Windows® 10, 8.1 & 7 (via reformat)
Dimensions:
7.72″ x 5.06″ x 1.39″
Kit Contents:
G-DRIVE™ USB-C™ External Hard Drive
(1) USB-C to USB-C Cable
(1) USB-C to USB-A™ cable for backward compatibility (Compatible with USB 3.1, 3.0 and 2.0)
Quick Install Guide
Power cable
AC power adapter
Price:
4TB $199.95 SKU: 0G05666
8TB $349.95 SKU: 0G05674
10TB $449.95 SKU: 0G05678
Western Digital
http://www.teknotalk.com/wd-g-drive-usb-c-harici-disk-56365/
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