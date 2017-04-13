Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Macbook Şarj Edebilen Wd G-Drive Usb-C Harici Disk Özellikleri
Ara
BİST 90.952 %0,05
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Macbook Şarj Edebilen Wd G-Drive Usb-C Harici Disk Özellikleri

Western Digital, MacBook Şarj Edebilen WD G-Drive USB-C Harici Disk Duyurdu.

Macbook Şarj Edebilen Wd G-Drive Usb-C Harici Disk Özellikleri

Western Digital, MacBook Şarj Edebilen WD G-Drive USB-C Harici Disk Duyurdu.


WD G-Drive USB-C Harici Disk, Western Digital'in Özellikle Macbook kullanıcılarını sevindirecek en yeni USB-C Harici Diski satışa sunuldu.

WD'den dizüstü bilgisayarları şarj edebilen yeni USB-C sürücüsü G-Drive USB-C'yi duyurdu. Yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara ilaç gibi gelecek USB-C Harici Sürücünün en önemli özelliği ise dizüstü bilgisayarları şarj etme yeteneğinin olması.

WD 4, 8 ve 10 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile satışa sunuyor.

Özellikle tek USB-C porta sahip Macbook kullanıcıları Apple'ın radikal değişikliği yüzünden oldukça mağdur oldu. Zira tek port üzerinden hem harici disk hemde şarj imkanına sahip olmak isteyen oldukça pahalı ilave bir kablo satın almak zorunda kaldı. Macbook kullanıcıları G-Drive USB-C ile hem depolama ihtiyaçlarını hemde Macbook veya PC'lerini şarj edebilecekler.

WD G-Drive USB-C Kaç Watt'a kadar şarj ediyor?


Apple'ın MacBook ve MacBook Pro dizüstü bilgisiyarları şarj edebilen WD G-Drive USB-C portunu kullanarak 45 Watt'a kadar USB gücünü sağlıyor.

WD G-Drive USB-C Mac Uyumlu Geliyor, Windows için Yeniden Formatlamak Şart!


Kutudan çıktığında Mac ile uyumlu olacak şekilde biçimlendirilen G-Drive'ın Windows bilgisayarlarla çalışabilmesi için hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

WD G-Drive USB-C Galeri






WD G-Drive USB-C Özellikleri


5.400 RPM dönüş hızına sahip olan sürücü, 195 MB/s transfer hızına ulaşabiliyor. USB-C kablosu haricinde kutu içeriğinde USB-A kablosu da yer alıyor. Sürücü Thunderbolt 3, USB 3.1, USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantılarına destek veriyor.

WD G-Drive USB-C Harici Disk Satış Fiyatları

WD G-Drive USB-C 4TB $199.95 SKU: 0G05666

WD G-Drive USB-C 8TB $349.95 SKU: 0G05674

WD G-Drive USB-C 10TB $449.95 SKU: 0G05678

WD G-Drive USB-C Harici Disk Teknik Özellikleri

Interface:

(1) USB 3.1 Gen 1 port

Drive Speed:

5400 RPM

Transfer Rate:

Up to 195MB/s

Compatibility :

Mac OS 10.9+
Windows® 10, 8.1 & 7 (via reformat)

Dimensions:

7.72″ x 5.06″ x 1.39″

Kit Contents:

G-DRIVE™ USB-C™ External Hard Drive
(1) USB-C to USB-C Cable
(1) USB-C to USB-A™ cable for backward compatibility (Compatible with USB 3.1, 3.0 and 2.0)
Quick Install Guide
Power cable
AC power adapter

Price:

4TB $199.95 SKU: 0G05666
8TB $349.95 SKU: 0G05674
10TB $449.95 SKU: 0G05678

Western Digital

http://www.teknotalk.com/wd-g-drive-usb-c-harici-disk-56365/

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Western Digital, Macbook, Windows, Reform, Diski, Apple, Dönüş, Mac, Up