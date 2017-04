"Macbeth Mutfakta" BKM Mutfak Sahne'de!..



Kadro Pa'nın ilk oyunu W. Shakespeare'in ünlü eseri "Macbeth"'in obje tiyatrosu uyarlaması. Bu oyunda "Macbeth" hikayesinin mekanı mutfak. Tarif edilmeden de pişirilebilir bir yemek tarifi sırasında geçen oyunun karakterleri ise mutfak eşyaları.



İstanbulimpro'nun katkılarıyla...



Proje: Kadro Pa



William Shakespeare'in eserinden,



Uyarlayan - Aktaran: Simge Günsan



Yönetmen: Burak Tamdoğan



Müzik: Evren Gülseven, Argın Aytaç



Işık: Melda TuzlucaAfiş: Yeşim Kılıç



Tanıtım Videosu- Fotoğraflar: Beyoğlu İdman Yurdu



Süre: 50 dk.Tek Perde



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Macbeth Mutfakta



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır