Macbeth Mutfakta

"Macbeth Mutfakta" BKM Mutfak Sahne'de!

Macbeth Mutfakta

"Macbeth Mutfakta" BKM Mutfak Sahne'de!..

Kadro Pa'nın ilk oyunu W. Shakespeare'in ünlü eseri "Macbeth"'in obje tiyatrosu uyarlaması. Bu oyunda "Macbeth" hikayesinin mekanı mutfak. Tarif edilmeden de pişirilebilir bir yemek tarifi sırasında geçen oyunun karakterleri ise mutfak eşyaları.

İstanbulimpro'nun katkılarıyla...

Proje: Kadro Pa

William Shakespeare'in eserinden,

Uyarlayan - Aktaran: Simge Günsan

Yönetmen: Burak Tamdoğan

Müzik: Evren Gülseven, Argın Aytaç

Işık: Melda TuzlucaAfiş: Yeşim Kılıç

Tanıtım Videosu- Fotoğraflar: Beyoğlu İdman Yurdu

Süre: 50 dk.Tek Perde

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Macbeth Mutfakta

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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