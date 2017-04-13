Macbeth Mutfakta
"Macbeth Mutfakta" BKM Mutfak Sahne'de!
"Macbeth Mutfakta" BKM Mutfak Sahne'de!..
Kadro Pa'nın ilk oyunu W. Shakespeare'in ünlü eseri "Macbeth"'in obje tiyatrosu uyarlaması. Bu oyunda "Macbeth" hikayesinin mekanı mutfak. Tarif edilmeden de pişirilebilir bir yemek tarifi sırasında geçen oyunun karakterleri ise mutfak eşyaları.
İstanbulimpro'nun katkılarıyla...
Proje: Kadro Pa
William Shakespeare'in eserinden,
Uyarlayan - Aktaran: Simge Günsan
Yönetmen: Burak Tamdoğan
Müzik: Evren Gülseven, Argın Aytaç
Işık: Melda TuzlucaAfiş: Yeşim Kılıç
Tanıtım Videosu- Fotoğraflar: Beyoğlu İdman Yurdu
Süre: 50 dk.Tek Perde
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Macbeth Mutfakta
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır