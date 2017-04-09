Macaron Dunyası

Turkish Culinary Academy'nin "Macaron Dünyası" adlı workshop etkinliğinde macaron yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Macaron Dunyası

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Macaron Dünyası" adlı workshop etkinliğinde macaron yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Bir Fransız kurabiyesi olan macaron'u farklı ganajları ile eğitmen şeflerimiz eşliğinde yapalım."

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Frambuazlı ganaj ile macaron 

Çikolatalı ganaj ile macaro

Limonlu ganaj ile macaron

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Macaron Dunyası

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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